Constantin Frantzen trennt sich nach Wimbledon von Doppel-Partner

Die paar ruhigen Tage zu Hause in Augsburg hat Tennis-Profi Constantin Frantzen dringend nötig. Nicht so sehr, um sich körperlich vom Achtelfinal-Aus in der Doppel-Konkurrenz von Wimbledon zu erholen. Zwar kämpften Frantzen und sein österreichischer Doppel-Partner Alexander Erler zwei Stunden und neun Minuten, um am Ende mit 4:6, 6:3 und 5:7 gegen das brasilianische Duo Rafale Matos/Marcel Melo zu verlieren, doch das hält der durchtrainierte Körper eines Tennisprofis locker aus.

Frantzen/Erler erreichen in Wimbledon das Achtelfinale

Es war die mentale Belastung, die auf Frantzen und auch auf Erler lastete. Kurz vor Turnierbeginn war bekannt geworden, dass sich die deutsch-österreichische Kombination nach Wimbledon nach nur sechs Monaten wieder trennen würde. Dass die beiden dennoch beim berühmtesten Rasenturnier der Welt Runde drei erreichten, ist bemerkenswert und spricht für die professionelle Einstellung der beiden. „Für mich war es befreiend, als es offiziell war“, sagt Frantzen. „Jetzt noch dieses Turnier, dann mache ich was Neues.“

Andere Ideen, wie man zusammen Doppel spielt

Frantzen wählt seine Wort mit Bedacht, will nicht zu deutlich werden. „Außerhalb des Platzes haben wir uns sehr gut verstanden, aber wir beiden hatten andere Ideen, wie man zusammen als Team spielen will. Das ist vom Trainingsplatz bis auf den Matchplatz hinübergeschwappt“, erzählt er. Da geht es um die Spielführung, aber auch um die Hierarchie im Doppel. Wer deckt den Platz 60 Prozent ab? Wer macht den ersten Aufschlag? Wer spielt mit der Vorhand, wer mit der Rückhand? Wer nimmt die entscheidenden Bälle an oder serviert mit seinem Aufschlag. Alles Fragen, die entschieden werden müssen. Und wenn es da immer wieder Differenzen gibt, tut das dem Binnenklima nicht gut.

Die beiden hatten keinen Spaß mehr

Frantzen will nicht ins Detail gehen. Er sagt: „Ich hatte einfach nicht mehr so viel Spaß an dem Ganzen und er auch nicht.“ Darum hätte man so entschieden. „Es war notwendig, das so schnell wie möglich zu beenden.“ Das lässt dann schon erahnen, wie belastet das Verhältnis gewesen sein muss.

Mit Hendrik Jebens in die Doppel-Weltspitze, dann kam die Trennung

Dabei war Frantzen vor sechs Monaten sehr optimistisch, dass er mit seinen Jugendfreund aus der Zeit im Leistungszentrum in Oberhaching eine genauso lange wie erfolgreiche Liaison eingehen könnte, wie zuvor mit Hendrik Jebens. Mit ihm gelang Frantzen der Aufstieg von unten in die Weltspitze, der Einzug ins Viertelfinale in Wimbledon. Doch Frantzen wollte mehr. Mit Erler. „Es gibt Spieler, die wechseln fast wöchentlich den Partner, um gewisse Turniere spielen zu können. Mein Plan war schon, etwas Langfristiges zu finden. Nicht nur für sechs Monate.“

Der Plan ging nicht auf. Der sportliche Erfolg stellte sich nicht so ein, wie erhofft. Da spielten Verletzungen und Krankheiten eine Rolle, aber eben auch das abhandengekommene letzte Vertrauen und blinde Verständnis. Frantzen gilt als der bessere Spieler im Vergleich zu Erler und als sehr ehrgeizig. „Wir hätten beide ein gutes Doppel bilden können, aber da müssten beide am gleichen Strang ziehen und das war nicht der Fall.“ Frantzen zog daraus die Konsequenzen, auch weil Erler Signale sendete, es geht so nicht weiter: „Ich war derjenige, der es beendet hat. Ich habe das Gefühl von ihm bekommen, dass er nicht so richtig weiter machen will, aber nicht die richtigen Worte finden konnte.“

Constantin Frantzen spielt zukünftig mit Robin Haase

Doch beide haben schon neue Doppelpartner gefunden. Frantzen spielt zukünftig mit dem 38-jährigen Robin Haase. Mit dem Niederländer hatte er nach der Trennung von Jebens zeitgleich mit Erler Gespräche geführt. „Damals habe ich mich für die jüngere Variante entschieden, damit wir langfristiger planen können.“ Daraus wurde nichts. Am Wochenende spielt Frantzen mit dem TC Großhesselohe in der Bundesliga. Dann geht es mit Haase zu den Turnieren in Gstaad und Kitzbühel. „Ich freue mich, mit ihm angreifen zu können. Schauen wir mal, was das restliche Jahr hergibt.“ Weiter will Frantzen erst einmal nicht planen.