Das Märchen von Laura Siegemund ist vorbei

Brad Gilbert wäre wohl verzückt. Brad wer, mag der ein oder andere fragen, der sich mit der Tennisszene erst seit wenigen Jahren beschäftigt. Brad Gilbert hat in den 1980- und 1990er-Jahren auf der Profitour gespielt, er hat bei den US Open 1987 und in Wimbledon 1990 jeweils das Viertelfinale erreicht, was als Höhepunkte seiner Karriere gewertet werden darf. Gilbert ist vor allem durch seine etwas ruppige Art auf dem Platz aufgefallen, die in seinem Buch mit dem Titel „Winning Ugly: Mentale Kriegsführung im Tennis“ ihren Höhenpunkt fand.

Gilbert also gilt als Experte, wenn es darum geht, Tennisspiele auch mal hässlich zu gewinnen. Also mit Finten und Tricks, die den Gegner zermürben. Und schwupps, sind wir bei Laura Siegemund. Die 37-Jährige hat in Wimbledon die Lücke gefüllt, die Alexander Zverev durch sein Erst-Runden-Aus hinterlassen hat. War es in den vergangenen Jahren Zverev, der in Woche zwei bei Grand-Slam-Turnieren einzigverbliebener Teilnehmer aus Deutschlands Tenniselite war, hat nun Siegemund diese Rolle übernommen. Bis Dienstag. Im Viertelfinale verlor sie trotz großen Kampfs gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka mit 6:4, 2:6, 4:6. Ihr persönliches Märchen ist vorbei.

Noch nie hat die gebürtige Filderstädterin ein Halbfinale bei den vier größten Turnieren des Tenniskalenders erreicht. Zumindest nicht im Einzel. Dabei bleibt es, obwohl sie in diesem Jahr über den Rasen von Wimbledon mit einer Leichtigkeit wandelte, die Gegnerin für Gegnerin in die Verliererrolle drängte. Weil Siegemund egal ist, was andere über sie denken. Weil sie jede Finte des eigentlich variantenreichen Spiels nutzt.

Siegemund baut immer wieder Überraschungen ein

Während viele der jüngeren Spielerinnen ihre Taktik auf knallharte Grundschläge reduzieren, baut Siegemund immer wieder Überraschungen in ihr Spiel ein. Sie versieht ihre Schläge gerne mal mit Schnitt, streut Stopps ein oder rennt überraschend ans Netz. Wird es eng für sie, lässt sie sich gerne mal etwas mehr Zeit, was die Nerven der Kontrahentin strapaziert. Hinzu kommt ein Kampfgeist, der am Dienstag sogar Aryna Sabalenka kurzzeitig in die Knie gehen ließ. „Ich will mit jeder Faser jedes Spiel gewinnen“, hatte Siegemund vor dem Duell mit der Weltranglisten-Ersten gesagt.

Von Beginn an ärgerte sie Sabalenka. Gleich das erste Aufschlagspiel nahm Siegemund ihrer Kontrahentin ab, zügig ließ sie ein zweites Break folgen. Auch Sabalenka verzweifelte zunächst am ideenreichen Spiel der Deutschen. An den vielen Stopps und den Tempowechseln. Es dauerte, bis Sabalenka ihren Rhythmus fand. Satz eins jedenfalls gewann Siegemund mit 6:4.

Im zweiten Durchgang lag sie schnell mit 0:2 hinten, ließ sich aber auch davon nicht beirren. Die 37-Jährige blieb ruhig und glich zum 2:2 aus. Allerdings steigerte sich Sabalenka zusehends, was zum 6:2-Satzgewinn für die 27-Jährige führte. Weil sie aggressiver spielte als im ersten Satz. Und weil sie ihre Breakchancen konsequenter nutzte. Durchgang drei musste entscheiden. Wieder wurde es eng, wieder taten sich beide Spielerinnen schwer, ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Siegemund lag zwischenzeitlich vorne, am Ende aber setzte sich Sabalenka durch.

Eine Tenniskarriere mit Höhen und Tiefen

Siegemunds Karriere hat Höhen und Tiefen. In ihrer Kindheit war sie als „neue Steffi Graf“ gehandelt worden, als sie den „Orange Bowl“ in Florida gewonnen hatte. Also die inoffizielle WM für Jugendliche. Siegemund hatte zweifellos viel Talent, allerdings büßte sie schnell die Lust auf Tennis ein. Erst spät in ihrer Karriere fand sie den Weg zum Erfolg, vornehmlich in Doppelwettbewerben. Drei Triumphe bei Grand-Slam-Turnieren in Doppel und Mixed sind Beweis genug.

Siegemund ist es gewohnt, bei den großen Turnieren zur Vielspielerin zu werden. Sie meldet oft für Einzel, Doppel und Mixed. In Wimbledon wurde sie aber nun durch ihre Erfolgsserie als Einzelkämpferin überrascht. Im Mixed hatte sie bereits ihr frühzeitiges Aus verkündet, im Doppel verzichtete sie zugunsten ihres Viertelfinales gegen Sabalenka auf das Achtelfinale mit ihrer Partnerin Beatriz Haddad Maia. Alles für den großen Erfolg, die große Überraschung.

Schon vor dem Viertelfinale hatte Boris Becker von Siegemunds Leistung geschwärmt. „Sie hat Geschichte geschrieben mit ihrem Sieg. Was mir besonders gut gefällt, ist ihre authentische Art und Weise“, sagte der 57-Jährige im Podcast mit Andrea Petkovic. „Da ist nichts gespielt, sie hat nicht zu viel Make-up in ihrer Persönlichkeit. Sie ist so, wie sie ist“, fügte Becker an. Besonders gefalle ihm, dass Siegemund „Rasentennis kann, das ist eine verlorene Kunst, es gibt bei Damen und Herren nicht mehr viele, die Rasentennis können, und Laura kann das.“ Das hat sie auch am Dienstag gezeigt.