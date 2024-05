Davis-Cup-Spieler Oscar Otte schlägt in Augsburg auf

Ab Montag gastiert der internationale Tennis-Zirkus in Augsburg. Beim ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open feiert ein ehemaliger deutscher Davis-Cup-Spieler sein Comeback.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Oscar Otte einer der besten deutschen Tennisprofis. Halbfinals in München, Stuttgart und Halle katapultierten ihn im Sommer 2022 unter die 50 besten Spieler der Welt. Doch das scheint lange her. Nach einer Knieverletzung, die sich der deutsche Davis-Cup-Spieler im vergangenen Jahr beim Turnier in Wimbledon zuzog, kämpft er um den Anschluss. Beim mit 36.900 Euro dotierten ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open, das am Sonntag auf der Anlage des TC Augsburg beginnt, kam er mit einer Wildcard ins Hauptfeld. Das Turnier in Augsburg will der 30-jährige Kölner nutzen, um wieder in den Turnierrhythmus zu kommen.

Schwaben Open mit hochkarätigen Tennisprofis

Favoriten auf den Sieg sind andere. Angeführt wird das Weltklasse-Teilnehmerfeld von den beiden argentinischen Sandplatz-Spezialisten Santiago Rodriguez Taverna (ATP-Nr. 246) und Andrea Collarini (ATP-Nr. 279). Erneut in Augsburg aufschlagen wird auch Titelverteidiger Carlos Taberner (ATP-Nr. 316) aus Spanien. Ebenfalls am Start sein wird ihr Landsmann Hernan Casanova (ATP-Nr. 346), der maßgeblich am Aufstieg des ausrichtenden TC Augsburg in die 1. Tennis-Bundesliga beteiligt war, die im Juli wieder ihre Pforten öffnet.

Zum Favoritenkreis gehört als Nummer sieben der Meldeliste auch Daniel Masur (ATP-Nr. 311). Der gebürtige Bückeburger, der in der Nähe von München lebt, schaffte 2016 in Berlin mit dem deutschen Davis-Cup-Team den Klassenerhalt gegen Polen. Gespannt sind die Augsburger Tennisfans auf das Abschneiden von TCA-Spieler Luca Wiedenmann, der versucht, über die Qualifikation ins Hauptfeld zu gelangen.

Das Augsburger ATP-Challenger-Turnier wurde 2019 das erste Mal ausgetragen und ist quasi die Nachfolge-Veranstaltung des Oberstaufen-Cups, der zwischen 1992 und 2014 jährlich im Allgäu stattfand, ehe der Veranstalter die gestiegenen Auflagen der ATP nicht mehr erfüllen konnte.

