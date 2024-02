Tennis

Davis-Cup-Team erreicht mit Sieg in Ungarn Gruppenphase

Auch ohne Alexander Zverev behaupten sich die deutschen Tennis-Herren beim Davis-Cup-Auswärtsspiel in Ungarn. So viel Spannung wie befürchtet kommt am Ende nicht auf.

Die deutschen Tennis-Herren haben sich für die Gruppenphase des prestigeträchtigen Davis Cups qualifiziert. Auch ohne Alexander Zverev stand der Gesamterfolg der Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann im Auswärtsspiel in Ungarn vorzeitig fest. Jan-Lennard Struff holte am Samstag in Tatabánya mit dem 6:3, 6:2 gegen den klaren Außenseiter Mate Valkusz den notwendigen dritten Punkt. Valkusz war kurzfristig für den ungarischen Spitzenspieler Fabian Marozsan eingesprungen. Mit einem 1:1 waren die deutschen Tennis-Herren in den zweiten Spieltag gegangen und hatten damit unter Druck gestanden. Doch dann gewannen Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel mit 6:3, 7:6 (7:3) gegen Marozsan und Valkusz. Das Duo sorgte damit für die 2:1-Führung und ermöglichte es Struff, vorzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Die Gruppenphase wird vom 10. bis 15. September ausgetragen. Dort geht es dann um das Erreichen der Finalwoche, die im November stattfinden wird. Auf Spitzenspieler Zverev musste der Tross des Deutschen Tennis Bunds in Ungarn kurzfristig verzichten. Nur wenige Tage nach seinem Ausscheiden im Halbfinale der Australian Open sagte Zverev erkrankt ab. (dpa)

