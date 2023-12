Davis-Cup-Team in Quali-Runde gegen Ungarn auf Hartplatz

Die Qualifikationsrunde für das deutsche Davis-Cup-Team gegen Gastgeber Ungarn findet am 2.

und 3. Februar in Tatabanya auf Hartplatz statt. Das teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

Gastgeber Ungarn war der Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann bereits Ende November am Rande des diesjährigen Davis-Cup-Finalturniers in Malaga zugelost worden. Offen waren noch der Bodenbelag, der genaue Termin und der Austragungsort. Gespielt wird laut DTB in der 6500 Zuschauer fassenden Multifunktionshalle in Tatabanya im Nordwesten Ungarns.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das DTB-Team hatte sich in diesem Jahr nicht für die Gruppenphase qualifiziert. In der Relegation bei Gastgeber Bosnien-Herzegowina vermied Deutschland aber immerhin den Abstieg.

(dpa)