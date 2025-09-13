Icon Menü
Tennis: Davis-Cup-Team löst Ticket für Finalrunde

Tennis

Davis-Cup-Team löst Ticket für Finalrunde

Auch ohne Alexander Zverev schafft das deutsche Tennis-Team den Sprung in die Davis-Cup-Finalrunde. Das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz holt den entscheidenden dritten Punkt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Tim Pütz (l) und Kevin Krawietz sorgten für den entscheidenden dritten Punkt gegen Japan. (Archivbild)
    Tim Pütz (l) und Kevin Krawietz sorgten für den entscheidenden dritten Punkt gegen Japan. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Das deutsche Tennis-Team hat sich gegen Japan auch ohne Alexander Zverev für die Finalrunde des Davis Cups qualifiziert. Das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz siegte gegen Yosuke Watanuki und Takeru Yuzuki 6:3, 7:6 (7:4). Im zweiten Durchgang wehrte das deutsche Duo beim Stand von 5:6 drei Satzbälle ab.

    Krawietz und Pütz sorgten in Tokio damit für das entscheidende 3:0 im Duell mit den Gastgebern. Schon am Freitag hatten Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann vorgelegt und jeweils ein Einzel gewonnen.

    Deutschland ist somit bei der Finalrunde dabei, die vom 18. bis 23. November im italienischen Bologna stattfindet - womöglich mit Zverev. Der Weltranglistendritte hatte für die Begegnung mit Japan aus Belastungsgründen abgesagt, könnte in Bologna aber wieder dabei sein.

