Der TC Augsburg spielt auf Augenhöhe mit dem besten Team in der Tennis-Bundesliga

Als der Peruaner Juan Pablo Varillas (ATP-Nr. 162) am Sonntag den Matchball zum 6:7, 6:0, 10:5-Sieg über Andrew Paulson (ATP-Nr. 339) verwandelte, da sprangen einige der Essener Zuschauer am Court 1 auf der Anlage des TC Bredeney auf und klatschten kräftig Beifall. Sie waren froh, dass der 28-Jährige das Spitzen-Einzel gegen den aufmüpfigen Tschechen im Dienst des TC Augsburg noch für sich entschieden hatte. Damit stand es 4:0, das Spiel gegen den Aufsteiger war schon nach den Einzeln entschieden.

Natürlich war der amtierende deutsche Meister Bredeney nicht in Bestbesetzung angetreten, doch auch so las sich die Aufstellung mit dem ehemaligen Weltranglisten-60. Varillas, Davis-Cup-Spieler Oscar Otte (ATP-Nr. 665), dem ehemaligen Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk und dem deutschen Spitzenspieler Rudolf Molleker (ATP-Nr. 197) beeindruckend.

Luca Wiedenmann hat keinen Respekt vor Rudolf Molleker

Doch der Aufsteiger aus Augsburg zeigte nach dem überraschenden Heimsieg gegen Mannheim keine Scheu und so schrammte Luca Wiedenmann gegen Molleker, Patrik Rikl gegen Otte und auch Jan Satral im Duell der Routiniers gegen Gojowczyk knapp an einem Sieg vorbei. „Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Am Ende waren es einfach nur Nuancen“, bilanzierte Mannschaftsführer Michael Feucht nach den Einzeln. „Wir sind wirklich überrascht, wie gut wir gegen den deutschen Meister mitspielen können. Das zeigt, dass wir in der Bundesliga durchaus mithalten können.“

TCA-Doppel zählt zu den besten der Bundesliga

Das zeigte sich auch in den beiden Doppeln. Während der TC Augsburg mit den vier Einzelspielern im Doppel antrat, schickte der TC Bredeney vier neue Spieler ins Rennen. Mit einer souveränen Leistung holte das Augsburger Top-Doppel Paulson/Rikl gegen Mats Moraing und Hendrik Jebens, dem Tour-Partner von Constantin Frantzen, mit 7:6 und 6:1 den Ehrenpunkt. Die TCA-Paarung Wiedenmann/Satral musste sich Tobias Kamke und Adrian Oetzbach, 4:6, 6:4, 8:10 geschlagen geben, womit auch der dritte Match-Tiebreak des Tages an das Heim-Team ging. Dieser enge Spielausgang machte Feucht dann auch Mut für den Kampf um den Klassenerhalt. Mit 2:6 Punkten ist der TCA zwar Tabellenletzter der 10er-Liga, doch trennt ihn nur ein Sieg vom Fünften Mannheim (4:4 Punkte). „Mit einer guten Aufstellung und etwas mehr Spielglück ist für uns noch alles drin“, hofft Feucht vielleicht schon am Sonntag beim Heimspiel gegen den TC Großhesselohe auf den zweiten Saisonsieg. Dort könnte es auch zu einem Wiedersehen mit Ex-TCA-Spieler Constantin Frantzen kommen, der in dieser Saison für die Münchner spielt.

undefined TC Bredeney – TC Augsburg 5:1

Einzel Varillas – Paulson 6:7, 6:0, 10:5; Molleker – Wiedenmann 7:5, 7:6; Otte – Rikl 4:6, 6:4, 10:3; Gojowczyk - Satral 6:4, 7:5;

Doppel Moraing/Jebens – Paulson/Rikl 6:7, 1:6; Kamke/Oetzbach – Wiedenmann/Satral 6:4, 4:6; 10:8.