Djokovic gewinnt Auftaktmatch bei Turnier in Rom

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist nach mehreren Rückschlägen erfolgreich ins Tennis-Turnier in Rom gestartet.

Der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger bezwang nach einem Freilos zum Auftakt Außenseiter Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien mit 7:6 (7:5), 6:2.

In der nächsten Runde des Sandplatz-Turniers trifft der 35 Jahre alte Serbe nun auf Grigor Dimitrov aus Bulgarien. Für das vorangegangene Masters-1000-Turnier in Madrid hatte Djokovic aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Davor war der Tennisstar in der Sandplatz-Saison noch nicht in Schwung gekommen. In Monte Carlo war Djokovic überraschend im Achtelfinale ausgeschieden, in Banja Luka verlor er im Viertelfinale.

In Rom setzt Djokovic seine Vorbereitung auf die French Open fort. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in Paris am 28. Mai.

(dpa)