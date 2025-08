Djokovic sagt auch für Turnier in Cincinnati ab

Tennis-Star Novak Djokovic nimmt nicht am Masters-1000-Turnier in Cincinnati teil. Eine entsprechende Meldung des Portals «The Athletic» bestätigten die US-Veranstalter. Zuvor hatte der 24-fache Grand-Slam-Champion aus Serbien bereits seine Teilnahme am aktuell laufenden Turnier im kanadischen Toronto abgesagt.

Der 38 Jahre alte Djokovic erhält damit keine Spielpraxis mehr vor dem Start der US Open in knapp drei Wochen. Seine bislang letzte Partie bestritt der Starspieler am 11. Juli im verlorenen Wimbledon-Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner (Italien). Bereits in London hatte Djokovic mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Sinner (23), aktuell Nummer 1 der Weltrangliste, und sein schärfster Verfolger Carlos Alcaraz (22) werden in Cincinnati wieder dabei sein. In Toronto hatten beide ebenfalls ausgesetzt.