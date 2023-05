Djokovic über Zverev: Kann große Turniere spielen

Ohne Titelverteidiger Rafael Nadal sieht Novak Djokovic die French Open so offen wie lange nicht. Auch einen Deutschen hat der Serbe auf seiner Liste.

Novak Djokovic hat Alexander Zverev trotz dessen Form-Misere auf seiner Liste für die Titelanwärter bei den French Open. "Er weiß, wie man große Turniere spielt, er kann immer gegen jeden Schaden anrichten", sagte der 36 Jahre alte Serbe vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Paris am Sonntag.

Djokovic nannte bei den großen Namen für den Sandplatzklassiker zunächst den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, dann den Griechen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medwedew aus Russland und abschließend Holger Rune aus Dänemark, den Norweger Casper Ruud und Zverev.

Ohne den 14-maligen Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal aus Spanien, der verletzt fehlt, ist das Feld aus Sicht von Djokovic so offen wie lange nicht. "Es ist eine Chance und Möglichkeit für den Rest von uns, einen Titel zu gewinnen. Immer wenn er spielt, ist er ein absoluter Favorit hier und auf jedem anderen Sandplatz", sagte er über Nadal.

Djokovic will in Paris seinen dritten French-Open-Triumph und mit dem 23. Grand-Slam-Titel auch den alleinigen Rekord bei den Herren. Aktuell teilt er sich die Bestmarke noch mit Nadal. "Geschichte zu schreiben, ist etwas sehr Schmeichelhaftes und ist sehr motivierend, kein Zweifel." Dass Nadal in Paris nicht spiele, sei ein großer Verlust für das Tennis.

(dpa)