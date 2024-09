Doppel Krawietz/Pütz erreicht Halbfinale bei US Open

Das Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei den US Open ins Halbfinale eingezogen und darf auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel hoffen. Das Duo gewann in New York gegen Máximo González und Andrés Molteni aus Argentinien mit 6:7 (11:13), 6:4, 6:1.

«Wir sind froh, dass wir durch sind. Der erste Satz war lang und intensiv. Danach haben wir sehr gut serviert», sagte Krawietz.

Der 32-Jährige hatte bislang mit seinem früheren Doppel-Partner Andreas Mies zweimal die French Open gewonnen. Krawietz und Pütz sind im deutschen Team für die Gruppenphase des Davis Cups nominiert. Diese findet vom 10. bis 15. September in China statt.