Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Tennis: Doppel Krawietz/Pütz holt ersten gemeinsamen Masters-Titel

Tennis

Doppel Krawietz/Pütz holt ersten gemeinsamen Masters-Titel

Für das deutsche Davis-Cup-Duo ist der Titel in Shanghai der größte Erfolg seit dem Coup beim Saisonfinale im Vorjahr. Das Preisgeld ist sechsstellig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kevin Krawietz (l) und Tim Pütz gewinnen ihren ersten Masters-Titel als Team.
    Kevin Krawietz (l) und Tim Pütz gewinnen ihren ersten Masters-Titel als Team. Foto: Andy Wong/AP/dpa

    Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Die Davis-Cup-Paarung setzte sich im Finale von Shanghai gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch.

    Für das deutsche Duo ist es der größte gemeinsame Titel nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr. Für den Erfolg kassieren die Doppel-Spezialisten ein Preisgeld von rund 400.000 Euro.

    Pütz hatte zuvor mit einem anderen Partner bereits einen Masters-Titel geholt. Krawietz gewann an der Seite von Andreas Mies unter anderem zweimal die French Open.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden