Doppel Krawietz/Pütz holt ersten gemeinsamen Masters-Titel

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Die Davis-Cup-Paarung setzte sich im Finale von Shanghai gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch.
Für das deutsche Duo ist es der größte gemeinsame Titel nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr. Für den Erfolg kassieren die Doppel-Spezialisten ein Preisgeld von rund 400.000 Euro.
Pütz hatte zuvor mit einem anderen Partner bereits einen Masters-Titel geholt. Krawietz gewann an der Seite von Andreas Mies unter anderem zweimal die French Open.
