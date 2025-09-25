Icon Menü
Tennis: Ella Seidel erreicht zweite Runde in Peking

Tennis

Ella Seidel erreicht zweite Runde in Peking

Für Ella Seidel läuft es richtig gut auf der Tennis-Tour. Die 20-Jährige zeigt auch in Peking gute Leistungen und meistert dort nicht nur die Qualifikation, sondern auch die Auftakthürde im Hauptfeld.
Von dpa
    Ella Seidel präsentiert sich auch in Peking in guter Form
    Ella Seidel präsentiert sich auch in Peking in guter Form Foto: Tom Weller/dpa

    Tennisspielerin Ella Seidel hat ihre gute Form bestätigt und die Auftaktrunde beim Masters-1000-Turnier in Peking erfolgreich bestritten. Die 20 Jahre alte Qualifikantin setzte sich gegen die Polin Magdalena Frech mit 7:5, 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft Seidel auf die an Nummer 23 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk.

    Seidel hatte durch ihren jüngsten Viertelfinal-Einzug beim WTA-Turnier in Seoul erstmals in ihrer Karriere den Sprung unter die Top-100 der Weltrangliste geschafft. Aktuell belegt sie dort den 95. Rang. Damit wäre die Hamburgerin bei den Australian Open 2026 erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier direkt für das Hauptfeld qualifiziert.

    Vor Seidel hatte bereits Eva Lys (23) mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen die Lokalmatadorin Zhang Ruien die zweite Runde bei der mit 8,96 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung erreicht. Die beiden Routiniers Laura Siegemund (37) und Tatjana Maria (38) waren dagegen ausgeschieden.

