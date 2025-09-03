Enttäuschendes Aus für Doppel-Duo Krawietz/ Pütz bei US Open

Ein Jahr nach ihrem Finaleinzug bei den US Open haben Tim Pütz und Kevin Krawietz im Doppel-Wettbewerb des Tennisturniers in New York eine Enttäuschung erlebt. Das deutsche Davis-Cup-Duo schied im Achtelfinale mit 4:6, 4:6 gegen Michael Venus aus Neuseeland und Yuki Bhambri aus Indien aus.

Der Frankfurter Pütz und der Coburger Krawietz waren bei dem Grand-Slam-Turnier an Position vier gesetzt, ihre Gegner auf Platz 14 der Setzliste. Mit dem Titelcoup bei den ATP Finals im vergangenen November hatten Krawietz und Pütz ihren bisher größten gemeinsamen Erfolg gefeiert.

Mit der deutschen Davis-Cup-Auswahl treten die beiden am 12. und 13. September in der zweiten Qualifikationsrunde in Tokio gegen Gastgeber Japan an.