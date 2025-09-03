Icon Menü
Tennis: Enttäuschendes Aus für Doppel-Duo Krawietz/ Pütz bei US Open

Tennis

Enttäuschendes Aus für Doppel-Duo Krawietz/ Pütz bei US Open

Vergangenes Jahr verpassten Kevin Krawietz und Tim Pütz nur knapp den Titel bei den US Open. Diesmal werden sie ihrer Mitfavoritenrolle nicht gerecht.
Von dpa
    •
    •
    •
    Pütz (l) und Krawietz (r) standen voriges Jahr bei den US Open im Endspiel - diesmal ist im Achtelfinale Schluss.
    Pütz (l) und Krawietz (r) standen voriges Jahr bei den US Open im Endspiel - diesmal ist im Achtelfinale Schluss. Foto: Pamela Smith/AP/dpa

    Ein Jahr nach ihrem Finaleinzug bei den US Open haben Tim Pütz und Kevin Krawietz im Doppel-Wettbewerb des Tennisturniers in New York eine Enttäuschung erlebt. Das deutsche Davis-Cup-Duo schied im Achtelfinale mit 4:6, 4:6 gegen Michael Venus aus Neuseeland und Yuki Bhambri aus Indien aus.

    Der Frankfurter Pütz und der Coburger Krawietz waren bei dem Grand-Slam-Turnier an Position vier gesetzt, ihre Gegner auf Platz 14 der Setzliste. Mit dem Titelcoup bei den ATP Finals im vergangenen November hatten Krawietz und Pütz ihren bisher größten gemeinsamen Erfolg gefeiert.

    Mit der deutschen Davis-Cup-Auswahl treten die beiden am 12. und 13. September in der zweiten Qualifikationsrunde in Tokio gegen Gastgeber Japan an.

