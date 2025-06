Erfolgreicher Auftakt: Lys erreicht zweite Wimbledon-Runde

Eva Lys hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi direkt einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Die 23-Jährige setzte sich in der Mittagshitze von rund 30 Grad mit 6:4, 5:7, 6:2 nach hartem Kampf gegen die Chinesin Yuan Yue durch. Lys erreichte damit zum ersten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde in Wimbledon. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Linda Noskova und Bernarda Pera aus den USA.

Von Beginn lieferten sich Lys und Yuan lange Ballwechsel von der Grundlinie. Allein das erste Spiel dauerte neun Minuten. Lys verlor nach 2:0-Führung gleich drei Spiele in Serie, holte sich aber dennoch nach 49 Minuten den ersten Durchgang.

Lys lässt Matchbälle im zweiten Satz ungenutzt

Auch im zweiten Satz zeigte die Weltranglisten-61. das druckvollere Spiel, machte deutlich mehr direkte Punkte. Beim Erstrunden-Aus während ihrer Wimbledon-Premiere im Hauptfeld vor einem Jahr sei sie «überwältigt» von der Atmosphäre gewesen, hatte Lys vorab berichtet.

Und auch nun kam sie noch einmal ins Wackeln. Zwei Matchbälle ließ sie ungenutzt und musste in den dritten Durchgang. Nach einer Behandlung am linken Knie schaffte Lys einen optimalen Start und verwandelte nach 2:27 Stunden den dritten Matchball. Die Bauchmuskelbeschwerden, derentwegen sie beim Vorbereitungsturnier in Bad Homburg aufgegeben hatte, hatte Lys schon vor der Partie nicht mehr gespürt.

Zverev startet ins Turnier

Angeführt von Alexander Zverev sind in Wimbledon insgesamt nur sieben deutsche Profis im Einzel dabei - so wenige wie seit 43 Jahren nicht mehr. Am Montag steigen nach Lys noch vier weitere ins Turnier ein. Zverev trifft in der dritten Partie auf dem Centre Court auf den Franzosen Arthur Rinderknech.

Unter der stechenden Sonne suchen die Zuschauer Schutz.