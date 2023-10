Erste Niederlage unter Becker: Rune verpasst Basel-Finale

Das Rennen um die letzten Plätze bei den ATP-Finals bleibt spannend. Der neue Schützling von Boris Becker muss einen Rückschlag hinnehmen.

Auch Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker hat das Halbfinal-Aus des Dänen Holger Rune beim ATP-Turnier in Basel nicht verhindern können.

Rune (20) unterlag im Halbfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime klar mit 3:6, 2:6 und verlor damit erstmals, seit er Becker in der vergangenen Woche als neuen Trainer für ausgewählte Turniere präsentiert hatte.

Für Rune bedeutete der verpasste Finaleinzug in Basel zudem einen Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an den ATP-Finals in Turin Mitte November. Rune bleibt im Ranking des laufenden Jahres hinter Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev auf Platz acht. Zverev war beim parallel stattfindenden Turnier in Wien im Viertelfinale am Russen Andrej Rubljow gescheitert und hat sein Ticket für Turin damit ebenfalls noch nicht sicher.

Sowohl Zverev als auch Rune könnten in der kommenden Woche beim Masters-1000-Event in Paris unter anderem noch vom derzeit stark aufspielenden Polen Hubert Hurkacz überholt werden. Hurkacz zog in Basel durch ein 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert ins Endspiel ein, wo er am Sonntag auf Auger-Aliassime trifft. In Wien bestreiten die beiden bereits für Turin qualifizierten Daniil Medwedew aus Russland und der Italiener Jannik Sinner das Finale.

(dpa)