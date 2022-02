Tennis

Erste Topspielerinnen sagen für Turnier in Stuttgart zu

Blick in die Porsche-Arena.

Beim Tennis-Turnier in Stuttgart werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Topspielerinnen an den Start gehen.

Zwei Monate vor Beginn haben in Karolina Pliskova (Tschechien), Paula Badosa ( Spanien) und Anett Kontaveit (Estland) bereits drei Damen aus den Top Ten für den Porsche Tennis Grand Prix zugesagt. Auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber, die die Veranstaltung 2015 und 2016 gewinnen konnte, ist beim Turnier vom 16. bis 24. April wieder dabei. © dpa-infocom, dpa:220217-99-169419/2 (dpa)

