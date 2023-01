Finanzielle Probleme: Beim Tennisklub TCA war die Bundesliga in Gefahr

Plus Die neuen Vorstände des Tennisklubs stellen das Management der Zweitliga-Männer um. Auch weil das Geld nicht reicht. Das macht der bisherige Sportliche Leiter aber nicht mit.

Es war ein Generationenwechsel, als im November Werner Leinfelder beim TC Augsburg sein Amt als zweiter Vorstand nach 13 Jahren Funktionärstätigkeit beim größten Augsburger Tennisklub zur Verfügung stellte. "Mit 70 ist Schluss", hatte der Rechtsanwalt schon länger gesagt. Er hielt Wort. Als Nachfolger konnte TCA-Chef Jakob Schweyer die ehemalige TCA-Spielerin Maja Braunwalder (Mädchenname Mesanovic) und Yannick Paul gewinnen. Braunwalder ist 38, Paul 32. Leinfelder wurde zum Ehrenvorstand ernannt.