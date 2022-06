French Open: Alle Siegerinnen von Roland Garros – von 1897 bis heute

Die French Open blicken als eines der vier Grand-Slam-Turniere im Damen-Tennis auf eine lange Tradition zurück. Die erste Siegerin wurde in Paris bereits im Jahr 1897 ausgespielt.

Am 4. Juni ist es soweit, dann wird die Siegerin der French Open 2022 gekürt. Das Turnier, das auch Roland Garros genannt wird, stellt eines von vier Grand Slams im Damen-Tennis dar und ist dementsprechend renommiert. Die große Favoritin ist die Polin Iga Swiatek, die ihren zweiten Titel in Paris feiern könnte. In der langen Geschichte hat sie noch einen weiten Weg vor sich, wenn sie einmal die erfolgreichste Spielerin von Roland Garros werden will. Die French Open wird seit dem Jahr 1968 in der Open-Ära ausgetragen, was bedeutet, dass seitdem professionelle Tennisspielerinnen erlaubt waren. Seitdem gab es also einige Siegerinnen, viele Damen gewannen mehrfach.

French Open: Liste aller Siegerinnen von Roland Garros in der Open Ära

Jahr Siegerin Finalgegnerin Ergebnis 1968 Nancy Richey Ann Jones 5:7, 6:4, 6:1 1969 Margaret Court Ann Jones 6:1, 4:6, 6:3 1970 Margaret Court Helga Niessen 6:2, 6:4 1971 Evonne Goolagong Helen Gourlay 6:3, 7:5 1972 Billie Jean King Evonne Goolagong 6:3, 6:3 1973 Margaret Court Chris Evert 6:7, 7:6, 6:4 1974 Chris Evert Olga Morosowa 6:1, 6:2 1975 Chris Evert Martina Navrátilová 2:6, 6:2, 6:1 1976 Sue Barker Renáta Tomanová 6:2, 0:6, 6:2 1977 Mima Jaušovec Florența Mihai 6:2, 6:7, 6:1 1978 Virginia Ruzici Mima Jaušovec 6:2, 6:2 1979 Chris Evert-Lloyd Wendy Turnbull 6:2, 6:0 1980 Chris Evert-Lloyd Virginia Ruzici 6:0, 6:3 1981 Hana Mandlíková Sylvia Hanika 6:2, 6:4 1982 Martina Navrátilová Andrea Jaeger 7:6, 6:1 1983 Chris Evert-Lloyd Mima Jaušovec 6:1, 6:2 1984 Martina Navrátilová Chris Evert-Lloyd 6:3, 6:1 1985 Chris Evert-Lloyd Martina Navrátilová 6:3, 6:7, 7:5 1986 Chris Evert-Lloyd Martina Navrátilová 2:6, 6:3, 6:3 1987 Steffi Graf Martina Navrátilová 6:4, 4:6, 8:6 1988 Steffi Graf Natallja Swerawa 6:0, 6:0 1989 Arantxa Sánchez Vicario Steffi Graf 7:6, 3:6, 7:5 1990 Monica Seles Steffi Graf 7:6, 6:4 1991 Monica Seles Arantxa Sánchez Vicario 6:3, 6:4 1992 Monica Seles Steffi Graf 6:2, 3:6, 10:8 1993 Steffi Graf Mary Joe Fernández 4:6, 6:2, 6:4 1994 Arantxa Sánchez Vicario Mary Pierce 6:4, 6:4 1995 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario 7:5, 4:6, 6:0 1996 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario 6:3, 6:7, 10:8 1997 Iva Majoli Martina Hingis 6:4, 6:2 1998 Arantxa Sánchez Vicario Monica Seles 7:6, 0:6, 6:2 1999 Steffi Graf Martina Hingis 4:6, 7:5, 6:2 2000 Mary Pierce Conchita Martínez 6:2, 7:5 2001 Jennifer Capriati Kim Clijsters 1:6, 6:4, 12:10 2002 Serena Williams Venus Williams 7:5, 6:3 2003 Justine Henin-Hardenne Kim Clijsters 6:0, 6:4 2004 Anastassija Myskina Jelena Dementjewa 6:1, 6:2 2005 Justine Henin-Hardenne Mary Pierce 6:1, 6:1 2006 Justine Henin-Hardenne Swetlana Kusnezowa 6:4, 6:4 2007 Justine Henin Ana Ivanović 6:1, 6:2 2008 Ana Ivanović Dinara Safina 6:4, 6:3 2009 Swetlana Kusnezowa Dinara Safina 6:4, 6:2 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2012 Marija Scharapowa Sara Errani 6:3, 6:2 2013 Serena Williams Marija Scharapowa 6:4, 6:4 2014 Marija Scharapowa Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Šafářová 6:3, 6:7, 6:2 2016 Garbiñe Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2017 Jeļena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2018 Simona Halep Sloane Stephens 3:6, 6:4, 6:1 2019 Ashleigh Barty Markéta Vondroušová 6:1, 6:3 2020 Iga Świątek Sofia Kenin 6:4, 6:1 2021 Barbora Krejčíková Anastassija Pawljutschenkowa 6:1, 2:6, 6:4

Video: dpa

Rekordsiegerinnen der French Open

Eine Deutsche ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Rekordsiegerinnen geht. Die wohl beste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten konnte in Paris sechs Mal triumphieren. Damit ist sie aber nicht die Rekordsiegerin, diese kommt aus den Vereinigten Staaten: Chris Evert konnte Roland Garros sogar sieben Mal gewinnen.

Siegerin Anzahl der Titel Jahre der Siege Chris Evert 7 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 Steffi Graf 6 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999 Justine Henin 4 2003, 2005–2007 Margaret Court 3 1969, 1970, 1973 Monica Seles 3 1990–1992 Arantxa Sánchez Vicario 3 1989, 1994, 1998 Serena Williams 3 2002, 2013, 2015 Martina Navrátilová 2 1982, 1984 Marija Scharapowa 2 2012, 2014

Alle Siegerinnen des "Championnat de France international de Tennis"

Was heute die French Open ist, das war bis 1967 das "Championnat de France international de Tennis". Dieses wurde bereits seit dem Jahr 1897 ausgetragen und brachte einige bekannte Siegerinnen hervor. Beispielsweise Suzanne Lenglen, nach der heute einer der beiden größten und wichtigsten Stadien der French Open benannt ist. Alle Siegerinnen im Überblick:

Jahr Siegerin Finalgegnerin Ergebnis 1897 Adine Masson Suzanne Girod 6:3, 6:1 1898 Adine Masson -

1899 Adine Masson -

1900 Yvonne Prévost -

1901 Suzanne Girod Leroux 6:1, 6:1 1902 Adine Masson Suzanne Girod 6:0, 6:1 1903 Adine Masson -

1904 Kate Gillou -

1905 Kate Gillou -

1906 Kate Gillou-Fenwick -

1907 Comtesse de Kermel -

1908 Kate Gillou-Fenwick -

1909 Jeanne Matthey -

1910 Jeanne Matthey -

1911 Jeanne Matthey -

1912 Jeanne Matthey -

1913 Marguerite Broquedis -

1914 Marguerite Broquedis -

1915–1919 ausgefallen ( Erster Weltkrieg ) 1920 Suzanne Lenglen -

1921 Suzanne Lenglen -

1922 Suzanne Lenglen -

1923 Suzanne Lenglen -

1924 Diddie Vlasto -

1925 Suzanne Lenglen Kitty McKane 6:1, 6:2 1926 Suzanne Lenglen Mary Browne 6:1, 6:0 1927 Kea Bouman Irene Peacock 6:2, 6:4 1928 Helen Wills Moody Eileen Bennett 6:1, 6:2 1929 Helen Wills Moody Simonne Mathieu 6:3, 6:4 1930 Helen Wills Moody Helen Hull Jacobs 6:2, 6:1 1931 Cilly Aussem Betty Nuthall 8:6, 6:1 1932 Helen Wills Moody Simonne Mathieu 7:5, 6:1 1933 Margaret Scriven Simonne Mathieu 6:2, 4:6, 6:4 1934 Margaret Scriven Helen Hull Jacobs 7:5, 4:6, 6:1 1935 Hilde Sperling Simonne Mathieu 6:2, 6:1 1936 Hilde Sperling Simonne Mathieu 6:3, 6:4 1937 Hilde Sperling Simonne Mathieu 6:2, 6:4 1938 Simonne Mathieu Nelly Landry 6:0, 6:3 1939 Simonne Mathieu Jadwiga Jędrzejowska 6:3, 8:6 1940–1945 ausgefallen ( Zweiter Weltkrieg ) 1946 Margaret Osborne Pauline Betz 1:6, 8:6, 7:5 1947 Patricia Todd Doris Hart 6:3, 3:6, 6:4 1948 Nelly Landry Shirley Fry 6:2, 0:6, 6:0 1949 Margaret Osborne du Pont Nelly Adamson-Landry 7:5, 6:2 1950 Doris Hart Patricia Todd 6:4, 4:6, 6:2 1951 Shirley Fry Doris Hart 6:3, 3:6, 6:3 1952 Doris Hart Shirley Fry 6:4, 6:4 1953 Maureen Connolly Doris Hart 6:2, 6:4 1954 Maureen Connolly Ginette Bucaille 6:4, 6:1 1955 Angela Mortimer Dorothy Knode 2:6, 7:5, 10:8 1956 Althea Gibson Angela Mortimer 6:0, 12:10 1957 Shirley Bloomer Dorothy Knode 6:1, 6:3 1958 Zsuzsa Körmöczy Shirley Bloomer 6:4, 1:6, 6:2 1959 Christine Truman Zsuzsa Körmöczy 6:4, 7:5 1960 Darlene Hard Yola Ramírez 6:3, 6:4 1961 Ann Haydon Yola Ramírez 6:2, 6:1 1962 Margaret Smith Lesley Turner 6:3, 3:6, 7:5 1963 Lesley Turner Ann Jones 2:6, 6:3, 7:5 1964 Margaret Smith Maria Bueno 5:7, 6:1, 6:2 1965 Lesley Turner Margaret Smith 6:3, 6:4 1966 Ann Jones Nancy Richey 6:3, 6:1 1967 Françoise Dürr Lesley Turner 4:6, 6:3, 6:4

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch