Tennis

18:31 Uhr

Für den TCA gibt es ein Wiedersehen mit Philipp Kohlschreiber

Wenn alles gut läuft, dann wird der gebürtige Augsburger Philipp Kohlschreiber in der kommenden Saison mit dem deutschen Meister Bredeney Essen nach Augsburg kommen. Denn der TCA ist in die 1. Bundesliga nachgerückt

Plus Der TC Augsburg rückt in die 1. Tennis-Bundesliga nach. Dort spielt bei TC Bredeney Essen der Augsburger Philipp Kohlschreiber auch mit 39 Jahren noch eine tragende Rolle.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Der Video-Trailer, mit dem der Deutsche Tennis Bund (DTB) für seine 1. Bundesliga der Männer wirbt, bringt es gleich auf den Punkt: „Die stärkste Liga der Welt“ heißt es da, unterlegt von einpeitschender Musik. Und das ist keine Übertreibung. So kamen in der abgelaufenen Saison zum Beispiel der 22-jährige Argentinier Sebastian Baez (Weltranglisten-29.) oder der Niederländer Tallon Griekspoor (Nr. 24), Finalist beim ATP-500-Turnier in Washington, in der Liga zum Einsatz. Meister TC Bredeney Essen setzte voll auf die deutsche Karte und präsentierte mit Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer und Tim Pütz gleich vier aktuelle deutsche Davis-Cup-Spieler. Dazu kam noch Philipp Kohlschreiber. Der gebürtige Augsburger, inzwischen 39, hat zwar seine internationale Karriere schon beendet, doch in dieser Saison war er noch bei vier Punktspielen im Einsatz.

Der TC Augsburg rückt für den TC BASF Ludwigshafen nach

Gut möglich, dass Kohlschreiber im Sommer 2024 live auf seiner Heimatanlage beim TC Augsburg zu sehen sein wird. Denn seit Montag ist es amtlich: der TC Augsburg spielt in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga. Da teilte das Führungstrio des TCA, Jakob Schweyer, Maja Braunwalder und Yannik Paul, dem DTB mit, den freien Platz des eigentlichen Aufsteigers TC BASF Ludwigshafen, einzunehmen. Ludwigshafen war vor dem TCA Meister in der 2. Bundesliga Süd geworden, doch da sich der Chemiekonzern als Hauptsponsor zurückzieht, verzichtete man auf das Aufstiegsrecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen