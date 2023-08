Hanfmann und Altmaier scheitern in Cincinnati

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Cincinnati wie Daniel Altmaier den Einzug in die zweite Runde verpasst.

Gegen Mackenzie McDonald aus den USA verlor Hanfmann 5:7, 1:6. Altmaier war in seinem Match gegen Alexei Popyrin aus Australien knapp 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 unterlegen.

Einziger Deutscher in der zweiten Runde des Tennis-Masters zwei Wochen vor dem Start in die US Open ist Olympiasieger Alexander Zverev. Der 26-Jährige setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Weltranglisten-19. Grigor Dimitrov aus Bulgarien souverän mit 6:2, 6:2 durch. Als nächster Gegner wartet auf Zverev beim ATP-1000-Hartplatzturnier der Japaner Yoshihito Nishioka.

(dpa)