Hygiene zur falschen Zeit

Jede Mutter wäre stolz auf ihn gewesen. Stuhlschiedsrichter aber mögen zwar genauso streng wie Mütter sein, allerdings fehlt es ihnen am Verständnis einer angemessenen Fürsorge. So kam es, dass der Tennisspieler Mats Rosenkranz kein Lob vom Unparteiischen erhielt, sondern die sofortige Disqualifikation. Der 26-Jährige hatte sich nach gewonnenem ersten Satz kurz abgeduscht. Die Hitze auf Kreta, der klebrige Schweiß, eine kleine Abkühlung. Sehr vernünftig.

Sah der Schiedsrichter anders, der Rosenkranz nach dessen Rückkehr auf den Court mitteilte, dass er selbigen auch gleich wieder verlassen könne. Das Turnier sei für ihn beendet. Die Regeln sähen es vor, dass in der Pause zwischen den Sätzen die Toilette aufgesucht werden könne. Die Kleidung darf auch wechselt werden. Duschen aber: nein.

John McEnroe – Vergleiche mit Hera liegen auf der Hand

Im Achtelfinale schied Rosenkranz somit auf reichlich wundersame Weise aus. Wo aber sollte das auch eher passieren als auf der mythischen Insel Kreta? Schließlich erblickte hier Zeus das Licht der Welt. Der war weltlichen Genüssen gegenüber nicht abgeneigt, was bei seiner Frau Hera allerlei Tobsuchtsanfälle provozierte. Sie war so etwas wie der John McEnroe unter den Göttinnen.

Ikarus stürzte in den Tod, nachdem er von Kreta aus startend der Sonne zu nahe gekommen war. Der verdammte Minotaurus fristete in seinem Labyrinth auf Kreta ein trauriges Dasein, ehe Theseus ihn erlegte. An Grausamkeiten fehlt es der griechischen Mythologie nicht. Dass aber eine zehnsekündige Dusche zur Niederlage (und jede Niederlage ist ja ein bisschen wie sterben) führt, fänden die alten Griechen sicherlich lachhaft. Rosenkranz kann den Vorfall getrost als tragische Komödie hinter sich lassen.