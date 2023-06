Mentale Stärke fehlt: TC Schwaben scheitert in der Tennis-Lotterie

Beim 4:5 beim TV BW Würzburg fehlt den Regionalliga-Tennisspielerinnen des TC Schwaben die mentale Stärke in den entscheidenden Phasen.

"Match-Tiebreaks sind immer wie eine Lotterie, wie ein Glücksspiel", sagt Anton Huber. Der Teammanager der Regionalligafrauen des TC Schwaben ist schon über 20 Jahre im Tennis-Geschäft, kennt sich aus. Diesmal hatte sein Team bei zwei Spielen bei der 4:5-Niederlage beim TC WB Würzburg in zwei Einzeln beim verkürzten, entscheidenden dritten Satz das Nachsehen. Darum stand es nach den Einzeln 2:4. Das war die Vorentscheidung. "Es war klar, dass wir das Spitzendoppel nicht gewinnen werden", sagte Huber. Und so kam es auch. Würzburg holte den entscheidenden fünften Punkt. Die Niederlage war perfekt und damit rutschte der TC Schwaben mit 4:5 Punkten in der Tabelle nach hinten.

TC Schwaben verliert zwei von drei Match-Tiebreaks

Es war nach dem 2:7 in Regensburg vor der dreiwöchigen Pfingstpause die zweite Niederlage in Folge. "Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt", sagt Huber, der die vier Punkte eigentlich eingeplant hatte. Doch wie schon in Regensburg traf der TC Schwaben auf einen Gegner in Bestbesetzung. Besonders die beiden Spitzenspielerinnen Martha Matoula (Griechenland) und Cristina Ene (Rumänien) waren diesmal zu stark. Die Griechin gewann gegen Schwabens Nummer eins, Sara Melany Fajmonova (Tschechien) klar mit 6:0 und 6:4. Die Rumänin bezwang Tereza Polanska mit 4:6, 6:4 und 10:6. Es war einer von zwei Match-Tiebreaks, den die Schwaben aus der Hand gaben. Auch Julia Jung verlor in drei Sätzen (4:6, 7:5, 5:10). "Da hat uns etwas die mentale Stärke gefehlt", analysierte Huber. Dass Maria Schneider den dritten Nervenkrieg mit 6:2, 2:6, 10:7 für sich entschied, half den Schwaben an diesem Nachmittag nicht.

Denn das Würzburger Spitzen-Doppel Matoula/Ene machte mit Fajmonova/Jung beim 6:1 und 6.2 kurzen Prozess, das Spiel war entschieden. "Wir haben so aufgestellt, dass wir zwei Doppel gewinnen und das ist uns gelungen", fand Huber doch noch einen positiven Aspekt. Worüber er sich etwas aufregt, ist die Tatsache, dass sowohl Regensburg und Würzburg nach ihren Siegen und dem damit verbundenen, fast sicher stehenden Klassenerhalt auf ihre Spitzenspielerinnen verzichten werden, um Kosten zu sparen. "Das ist schade, aber so ist Tennis eben", sagt Huber.

Er wird hingegen auch am kommenden Sonntag (11 Uhr) beim Heimspiel gegen den TSV Altenfurt (bei Nürnberg) mit seiner Bestbesetzung antreten. "Wir haben danach ein schweres Restprogramm mit den Duellen gegen die Spitzenteams aus Zella-Mehlis und Manching", will Huber mit einem Sieg gegen Altenfurt den Klassenerhalt vorzeitig klarmachen. Dafür brauchen seine Spielerinnen jedoch Nervenstärke.

