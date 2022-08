Busta gewinnt seinen ersten Master-Titel

Der Spanier Pablo Carreno Busta hat zum ersten Mal in seiner Tenniskarriere einen Masters-Titel auf der ATP-Tour gewonnen.

Der 31-Jährige bezwang im Finale der Hartplatzveranstaltung in Montreal den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:3, 6:3.

Im entscheidenden dritten Satz nahm Carreno Busta zweimal Hurkacz den Aufschlag ab. Durch den Sieg beim mit 6,6 Millionen Dollar (6,43 Millionen Euro) dotierten Turnier in Montreal klettert Carreno Busta in der Weltrangliste vom 23. auf den 14. Platz. Der Spanier feierte in seiner Karriere seinen insgesamt siebten Turniergewinn.

(dpa)