Italiens Tennisspielerinnen gewinnen Billie Jean King Cup

Italiens Tennisspielerinnen haben den Billie Jean King Cup gewonnen. Die Italienerinnen setzten sich in Malaga im Finale gegen die Slowakei mit 2:0 durch und feierten damit den fünften Titel im prestigeträchtigen Team-Wettbewerb.

Lucia Bronzetti brachte Italien mit einem klaren 6:2, 6:4 gegen Viktoria Hruncakova in Führung. Danach setzte sich Jasmine Paolini, die in diesem Jahr bei den French Open und in Wimbledon im Finale gestanden hatte, im Spitzeneinzel gegen Rebecca Sramkova ebenfalls deutlich mit 6:2, 6:1 durch und machte den ersten Titelgewinn seit 2013 perfekt.

Die deutschen Tennisspielerinnen waren im Viertelfinale klar mit 0:2 gegen Großbritannien ausgeschieden. Sowohl Jule Niemeier als auch Laura Siegemund hatten ihre Einzel in zwei Sätzen verloren.