Tennis

vor 57 Min.

Jabeur spendet Teil ihres Preisgeldes für Palästina

Die Tunesierin Ons Jabeur wünscht sich Frieden in der Welt.

Artikel anhören Shape

Die frühere Tennis-Weltranglistenzweite Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgeldes bei den WTA-Finals in Cancun den Menschen in Palästina spenden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung "Es ist sehr hart, jeden Tag Kinder und Babys sterben zu sehen. Es ist herzzerreißend. (...) Es ist keine politische Botschaft, es ist Menschlichkeit. Ich möchte Frieden in dieser Welt. Das ist es", sagte die 29 Jahre alte Tunesierin nach ihrem Erfolg über die Tschechin Marketa Vondrousova. Nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel mit mehr als 1400 Opfern hat Israel als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt und massive Luft- und Bodenangriffe begonnen. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seitdem auf 8796 gestiegen. (dpa)

Themen folgen