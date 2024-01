Jastremska in Melbourne weiter - Switolina gibt auf

Freud und Leid liegen bei den ukrainischen Tennisspielerinnen in Melbourne nah beieinander. Immerhin zwei stehen im Viertelfinale.

Die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska hat bei den Australian Open überraschend das Viertelfinale erreicht.

Die 23-Jährige setzte sich in Melbourne gegen die favorisierte Viktoria Asarenka mit 7:6 (8:6), 6:4 durch. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es Jastremska nun mit Linda Noskova zu tun. Die Tschechin profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe der Ukrainerin Jelina Switolina, die bereits beim Stand von 0:3 aus ihrer Sicht wegen einer Verletzung nicht mehr weiterspielen konnte.

"Es fühlt sich so an, als ob mein Herz aus meinem Körper herausspringt", sagte Jastremska völlig überwältigt nach der Partie in der Rod Laver Arena. Es habe sich angefühlt, als habe sie die Partie 20 Mal verloren. "Unglaublich. Ich denke, ich habe gewonnen, weil ich eine große Kämpferin bin."

Im ersten Satz musste Jastremska im Tiebreak zwei Satzbälle abwehren. Auch im zweiten Satz zog Asarenka, die das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison 2012 und 2013 gewinnen konnte, schnell auf 3:0 davon. Doch Jastremska kämpfte sich zurück und verwandelte nach 2:07 Stunden ihren ersten Matchball.

Sie ist damit die zweite Ukrainerin im Viertelfinale von Melbourne. Zuvor hatte am Sonntag bereits Marta Kostjuk ihr Achtelfinale gewonnen. Sie bekommt es nun mit der Amerikanerin Coco Gauff zu tun.

(dpa)