Jule Niemeier setzt auf Manager als Trainer

2022 stand Jule Niemeier noch im Viertelfinale von Wimbledon. Inzwischen ist die deutsche Tennisspielerin in der Weltrangliste weit abgerutscht. Eine Personalentscheidung soll die Wende bringen.

Die deutsche Tennisspielerin Jule Niemeier (24) wechselt erneut den Trainer und will mit ihrem Manager Michael Geserer als Coach wieder zu alter Form finden.

Der 54-Jährige trainiert die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin bereits seit vier Wochen, bereitet sie auf den Saisonstart vor und wird sie das komplette nächste Jahr betreuen. Das teilte Geserer der Deutschen Presse-Agentur mit.

Niemeier hatte sich erst Ende August nach dem Aus in der Qualifikation bei den US Open nach anderthalb Jahren von Trainer Christopher Kas getrennt. Doch auch unter dem früheren Davis-Cup-Sieger Zeljko Krajan aus Kroatien gelang keine Trendwende. Niemeier spielte zuletzt bei unterklassigen Turnieren und ist inzwischen auf Weltranglistenplatz 165 abgerutscht. Bei den Australian Open als erstem Jahreshöhepunkt im Januar wird sie deshalb in die Qualifikation müssen.

Der frühere Profi Geserer trainierte früher unter anderem Julia Görges (35) und betreute zuletzt Petra Martic (32) aus Kroatien.

(dpa)