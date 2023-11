Tennis

vor 18 Min.

Lieber Tennis spielen, statt über Krankheiten zu reden

In Bewegung bleiben ist das Motto der Tennis-Senioren Ü80 des TC Schießgraben, zu denen unter anderem auch (v. l.) Vasek Chmelik, 82 Jahre, Ralf Leinwetter, 78, Hermann Gubo, 80, und Horst Trczuka, 79, gehören.

Plus Mit über 80 noch Sport treiben? Für die Tennis-Senioren des TC Schießgraben Augsburg ist das keine Frage. Sie trotzen den Rückschlägen des Alters, haben gemeinsam Spaß und motivieren sich gegenseitig – auch wenn es manchmal schwerfällt.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Sie haben sich vorgenommen, nicht über Krankheiten zu sprechen. Dabei hat nahezu jeder der Männer um die 80, die da am Senioren-Stammtisch im Klubhaus des Tennisclubs Schießgraben Augsburg sitzen, mindestens eine Operation hinter sich. Das Knie, die Hüfte oder sogar das Herz. Doch sie lassen sich nicht unterkriegen, lassen sich die Freude und den Spaß am Tennisspielen nicht nehmen, auch wenn ihre Körper mittlerweile deutliche Alterserscheinungen zeigen und die Bewegungen nicht mehr ganz so geschmeidig sind, wie sich das der ein oder andere noch wünschen würde.

Dafür ist der sportliche Ehrgeiz immer noch da, wenn sich im Winter jeden Montagmorgen vier aus der Gruppe zum zweistündigen Match in der Tennishalle treffen. Tempo und Reaktionsschnelligkeit mögen zurückgehen, doch die U/Ü80-Seniorenspieler des TC Schießgraben eint, dass sie ihre Schlagtechnik beherrschen und ihre Gegner heute wie früher bezwingen wollen – sei es mit einem gefühlvollen Lob, einem Stoppball oder einem hartnäckig geführten Grundlinien-Duell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen