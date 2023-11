London: Bezirksrat lehnt Plan für neues Wimbledon-Stadion ab

Das Tennis-Mekka in Wimbledon soll erneuert werden. Ein Londoner Bezirksrat hat die Pläne nun vorerst gestoppt. Die endgültige Entscheidung ist das aber nicht.

Ein Londoner Bezirksrat hat Pläne für den Bau eines neuen Tennisstadions in Wimbledon abgelehnt. Der Wandsworth Council sprach sich einstimmig dagegen aus, das Stadion mit 8000 Plätzen sowie 38 neue Tennisplätze in einem geschützten Park in Wimbledon zu bauen.

Zuvor hatte der Rat im benachbarten Bezirk Merton, in dem sich der Großteil des Geländes befindet, das Vorhaben genehmigt. Im nächsten Schritt soll Londons Bürgermeister Sadiq Khan den Antrag prüfen.

Beim All England Club äußerte man sich hoffnungsvoll, dass die Pläne trotz des Vetos von Wandsworth am Ende verwirklicht werden. "Natürlich sind wir enttäuscht über die Entscheidung des London Borough of Wandsworth", sagte Geschäftsführerin Sally Bolton der Nachrichtenagentur PA zufolge in einer Mitteilung. "Unsere Vorschläge bringen London eine der größten sportlichen Veränderungen seit (den Olympischen Spielen) 2012 sowie erhebliche Vorteile für die lokale Gemeinschaft."1

Die Pläne des All England Club sehen unter anderem vor, das 8000 Zuschauer fassende Hauptstadion auf dem Gelände des früheren Wimbledon-Golfplatzes zu bauen. Der Antrag stieß jedoch auf heftigen Widerstand einiger Anwohner in der Gegend. Eine Gruppe namens Save Wimbledon Park (SWP) engagierte sich ebenfalls gegen das Projekt und führte unter anderem drohende Schäden für die Umwelt an. SWP begrüßte die Ablehnung des Bezirksrats Wandsworth.

(dpa)