Tennis: Lys beim WTA-Turnier in Tokio im Achtelfinale chancenlos

Tennis

Lys beim WTA-Turnier in Tokio im Achtelfinale chancenlos

Zuletzt überzeugte Eva Lys mit starken Leistungen. Beim Turnier in Tokio scheidet sie aber schnell aus.
Von dpa
    Eva Lys schied beim Turnier in Tokio im Achtelfinale aus. (Archivbild)
    Eva Lys schied beim Turnier in Tokio im Achtelfinale aus. (Archivbild) Foto: Andy Wong/AP/dpa

    Nach zuletzt starken Leistungen ist Eva Lys beim Tennis-Turnier in Tokio chancenlos im Achtelfinale ausgeschieden. Die 23-Jährige verlor beim WTA-1000-Event gegen die an Nummer neun gesetzte Kanadierin Victoria Mboko deutlich mit 1:6, 1:6. Damit ist keine deutsche Spielerin mehr beim Turnier in der japanischen Hauptstadt vertreten.

    Lys hatte zuletzt das Viertelfinale in Peking erreicht und damit in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 50 gemacht.

    Coco Gauff (r) war im Viertelfinale zu stark für Eva Lys.
    Coco Gauff (r) war im Viertelfinale zu stark für Eva Lys. Foto: Andy Wong/AP/dpa
