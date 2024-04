Maria und Siegemund bei Turnier in Bogotá im Viertelfinale

2022 und 2023 hat Tatjana Maria das Tennis-Turnier in Bogotá gewonnen. Auch in diesem Jahr schafft sie es ins Viertelfinale, wie auch Laura Siegemund. Auf Maria wartet nun eine weitere Ex-Siegerin.

Titelverteidigerin Tatjana Maria und Laura Siegemund haben beim Tennis-Turnier in Bogotá das Viertelfinale erreicht.

Die 36-jährige Maria setzte sich mit 2:6, 6:0, 6:2 gegen Julia Riera aus Argentinien durch. Nach dem verlorenen ersten Satz kämpfte sich die an Nummer zwei gesetzte Bad Saulgauerin zurück und gewann in 1:54 Stunden. Die 36 Jahre alte Siegemund bezwang die Britin Francesca Jones mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Sie verwandelte nach 2:57 Stunden ihren Matchball.

Im Viertelfinale trifft Maria nun auf die an Position sechs gesetzte Camila Osorio aus Kolumbien, die 22-Jährige hatte das Turnier 2021 gewonnen. Maria ist in Bogotá Titelverteidigerin, sie hatte bei dem Sandplatzturnier in der kolumbianischen Hauptstadt 2022 und 2023 triumphiert. Siegemund bekommt es in der Runde der besten Acht mit der an Nummer eins gesetzten Tschechin Marie Bouzkova (25) zu tun.

Zuvor war Jule Niemeier im Achtelfinale des WTA-Turniers ausgeschieden. Die 24 Jahre alte Dortmunderin verlor gegen die Spanierin Cristina Bucsa (26).

(dpa)