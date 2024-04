Tennis

vor 18 Min.

Maria und Siegemund verpassen Halbfinale in Bogota

Tatjana Maria ist beim Turnier in Bogota im Viertelfinale gescheitert.

2022 und 2023 gewann Tatjana Maria das Tennis-Turnier in Bogota. In diesem Jahr ist im Viertelfinale Schluss. Auch eine weitere Deutsche scheitert in der Runde der letzten Acht.

Die deutschen Tennis-Spielerinnen Tatjana Maria und Laura Siegemund haben beim Turnier im kolumbianischen Bogota den Einzug ins Halbfinale verpasst. Titelverteidigerin Maria aus Bad Saulgau verlor ihr Viertelfinale trotz Satzführung gegen Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:1, 3:6 und 3:6. Zuvor hatte die Metzingerin Siegemund bei dem Sandplatz-Turnier gegen die top-gesetzte Tschechin Marie Bouzkova mit 6:2, 2:6 und 5:7 verloren. (dpa)

Themen folgen