Masters in Miami: Struff scheitert in Runde eins

Tennisspieler Jan-Lennard Struff ist beim Masters in Miami erneut in der ersten Runde ausgeschieden. Die Nummer 45 der Welt unterlag dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:7 (3:7), 3:6. Dabei hatte der 34 Jahre alte Struff in beiden Sätzen Chancen, das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden. Doch bei Breakchancen gegen sich spielte Davidovich Fokina sein bestes Tennis.

Zuvor war für Davis-Cup-Profi Daniel Altmaier in der ersten Runde Endstation. Der 26-Jährige verlor mit 4:6, 3:6 gegen Coleman Wong aus Hongkong.

Mit Alexander Zverev steht damit nur noch ein Deutscher im Hauptfeld des Turniers. Der an Nummer eins gesetzte gebürtige Hamburger trifft nach einem Freilos in Runde eins auf den Briten Jacob Fearnley.