Lys kämpft sich in Cincinnati weiter - Siegemund draußen

Eva Lys nimmt die Auftakthürde beim Tennis-Masters in Ohio. Gegen die Weltranglisten-112. muss sie aber über drei Sätze. Laura Siegemund unterliegt einer Russin.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Cincinnati eine Runde weiter: Tennis-Hoffnung Eva Lys.
    In Cincinnati eine Runde weiter: Tennis-Hoffnung Eva Lys. Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa

    Die deutsche Tennis-Hoffnung Eva Lys ist beim Masters-Turnier in Cincinnati in die zweite Runde eingezogen. Die 23-Jährige gewann ihr umkämpftes Auftaktmatch gegen die Amerikanerin Bernarda Pera mit 6:2, 4:6, 7:5. Nach fast genau zwei Stunden war der Sieg der in Hamburg lebenden Weltranglisten-58. gegen die Nummer 112 des Rankings perfekt.

    Laura Siegemund hingegen ist bei dem Event im US-Bundesstaat Ohio in der ersten Runde ausgeschieden. Die Wimbledon-Viertelfinalistin aus Metzingen unterlag der Russin Anastasia Potapowa, in der Weltrangliste auf Rang 47 und damit sieben Plätze vor der Deutschen, mit 4:6, 4:6.

    Cincinnati ist für die Tennis-Profis die nächste Station auf dem Weg zu den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Highlight der Hartplatz-Saison findet vom 24. August bis 7. September in New York statt.

    Laura Siegemund schied beim Masters in Cincinnati frühzeitig aus.
    Laura Siegemund schied beim Masters in Cincinnati frühzeitig aus. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press/AP/dpa
