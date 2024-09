Medwedew kommt bei US Open locker weiter

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew hat bei den US Open im Eiltempo das Viertelfinale erreicht. Der Russe bezwang den portugiesischen Außenseiter Nuno Borges in nur 1:51 Stunden mit 6:0, 6:1, 6:3. Der Champion von 2021 ist damit nach dem Aus von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic der einzige verbliebene frühere Titelgewinner in der Herren-Konkurrenz beim Grand-Slam-Turnier von New York.

«Ich liebe es, hier zu spielen. Es ist mein Lieblingsturnier», sagte Medwedew, der nun auf Jannik Sinner aus Italien treffen könnte. Der 28-Jährige steht das fünfte Mal in den vergangenen sechs Jahren im Viertelfinale.

Der 27 Jahre alte Borges war vor allem zu Beginn im ersten US-Open-Achtelfinale seiner Karriere im Arthur Ashe Stadium komplett überfordert. Im ersten Satz holte er nur elf Punkte und gab den Durchgang nach 23 Minuten ab.

Pegula befeuert Titelträume von US-Fans

Bei den Damen schaffte Jessica Pegula als zweite Amerikanerin nach Emma Navarro den Sprung unter die besten Acht. Die Weltranglistensechste setzte sich mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Diana Schnaider durch. Die US-Fans hoffen auf den zweiten Titelgewinn einer Amerikanerin in Serie - im Vorjahr gewann Coco Gauff die US Open, scheiterte nun aber an Teamkollegin Navarro.