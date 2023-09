Medwedew trotzt Hitze bei US Open und erreicht Halbfinale

Gegen seinen Kumpel Andrej Rubljow muss Daniil Medwedew schwer kämpfen. Der frühere Sieger der US Open setzt sich durch - und klagt über die Bedingungen.

Der frühere Sieger Daniil Medwedew hat in großer Hitze bei den US Open erneut den ersten Halbfinaleinzug seines Kumpels Andrej Rubljow verhindert. Im russischen Viertelfinalduell setzte sich der Tennis-Weltranglistendritte Medwedew in 2:48 Stunden mit 6:4, 6:3, 6:4 durch und trotzte den schwierigen Bedingungen.

Bei 34 Grad hatten beide Spieler zu kämpfen. Medwedew ließ sich behandeln, klagte über Atemprobleme und ließ sich ein Spray geben. "Ein Spieler wird sterben und sie werden es sehen", meinte er später zwischen zwei Ballwechseln.

"Brutale Bedingungen"

Der 28-Jährige trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und dem Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien. "Es waren brutale Bedingungen. Das einzig Gute bei diesen Bedingungen ist, dass beide leiden", sagte Medwedew. "Es ging Auf und Ab. Aber das ist normal, am Ende des ersten Satzes konnte ich den Ball kaum noch sehen."

Für Medwedew ist es das vierte Halbfinale bei den US Open in den vergangenen fünf Jahren, 2021 gewann er das Grand-Slam-Turnier in New York. Rubljow verlor hingegen auch sein neuntes Viertelfinale bei einem Major, bereits vor drei Jahren war er Medwedew bei den US Open in der Runde der besten Acht unterlegen.

Die beiden Tennisprofis kennen sich Kindheitstagen über ihren Sport, sind inzwischen gute Freunde geworden. Rubljow ist Patenonkel von Medwedews Tochter.

(dpa)