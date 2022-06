Tennis

vor 22 Min.

Nach Niederlagenserie: Thiem verzichtet auf Wimbledon-Start

Der Österreicher Dominic Thiem wird in diesem Jahr nicht in Wimbledon an den Start gehen.

Der US-Open-Champion von 2020 fühlt sich noch nicht leistungsstark genug für den Rasen-Klassiker, der am 27. Juni beginnt. Thiem (28) hatte nach einer komplizierten Handgelenksverletzung Ende März sein Comeback gegeben, seitdem aber alle sieben Spiele verloren. Zuletzt schied er bei den French Open in Paris in der ersten Runde aus. Danach hatte er in seiner Heimat einen Trainingsblock auf Sand eingelegt. Der inzwischen bis auf Platz 352 der Tennis-Weltrangliste abgerutschte Thiem will nun im Juli beim Sandplatzturnier in Baastad auf die Tour zurückkehren. (dpa)

