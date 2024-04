Niemeier verliert Achtelfinale in Bogotá

Jule Niemeier will wieder zu alter Form kommen. In Kolumbien reicht es für die Dortmunder Tennisspielerin aber nicht zum Sieg.

Tennisspielerin Jule Niemeier hat den Viertelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Bogotá deutlich verpasst. Die 24 Jahre alte Dortmunderin verlor gegen die an Nummer vier gesetzte Spanierin Cristina Bucsa in 88 Minuten mit 4:6, 1:6. Niemeier unterliefen in der Partie insgesamt 13 Doppelfehler.

Nach einer sportlichen Krise versucht die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin wieder zu alter Form zu kommen. Bei einem WTA-Turnier stand Niemeier zuletzt im Juli 2023 unter den besten Acht. Bei den Australian Open scheiterte sie dieses Jahr in der Qualifikation. Niemeier belegt Rang 113 in der Weltrangliste.

Beim Sandplatzturnier in Bogotá stehen noch die deutschen Profis Laura Siegemund und Tatjana Maria im Achtelfinale der Einzelkonkurrenz.

(dpa)