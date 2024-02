Nur Niederlagen seit den Australian Open

Die Teilnahme an der Doppelkonkurrenz der Australian Open war das Highlight von Constantin Frantzen. Doch seitdem läuft es für den Tennisprofi nicht mehr.

Die Teilnahme an den Australian Open war für das deutsche Tennis-Doppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens das bisherige Karriere-Highlight. Doch nach der durchaus einkalkulierten Erstrunden-Niederlage in Melbourne kommt das Duo nicht mehr so richtig in Fahrt. Bei den drei folgenden Auftritten war ebenfalls in der ersten Runde Schluss.

Unglückliche Auslosung bei ATP-Turnieren in Montpellier und Marseille

Kein Losglück hatten Frantzen und Jebens bei den ATP-Turnieren in Montpellier und Marseille in Frankreich. „Leider sind wir zweimal gegen die späteren Turniersieger schon in der ersten Runde ausgeschieden. Da war die Auslosung etwas unglücklich“, erklärte der Doppelspezialist. In Montpellier scheiterten sie Ende Januar mit 6:7 und 2:6 am französischen Duo Sadio Doumbia und Fabien Reboul. In Marseille vor einer Woche an Tomas Machac (Tschechien) und Zhizhen Zhang (China) mit 4:6, 3:6. Ein kleines Trostpflaster: in Montpellier gab es 1580 Euro Preisgeld, in Marseille 1975 Euro.

Tennis: 18.000 Australische Dollar Preisgeld bei den Australian Open

Zum Vergleich: Bei ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open gegen den Argentinier Marcel Arevalo und den Kroaten Mate Pavic (6:7, 3:6), die an Nummer zehn gesetzt waren, erhielten Frantzen und Jebens jeweils 18.000 Australische Dollar (rund 10.900 Euro) Preisgeld.

Am Dienstag war der Negativ-Lauf perfekt. Beim ATP-Challenger-Turnier in Cherbourg waren die beiden Deutschen an Nummer eins gesetzt, unterlagen aber bereits in der ersten Runde dem Belgier Michael Geerts und dem Österreicher Neil Oberleitner mit 6:7 und 4:6. Es blieb darum bei 500 Euro Preisgeld.

Lesen Sie dazu auch