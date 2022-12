Tennis

Petkovic verabschiedet sich mit Showkampf in Bad Homburg

Die 35-jährige Andrea Petkovic will sich in Bad Homburg vom Tennis-Publikum verabschieden.

Die mittlerweile zurückgetretene frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic will sich am Rande des Rasenturniers in Bad Homburg 2023 vom Tennis-Publikum verabschieden.

Am 25. Juni 2023 werde die 35-Jährige einen Showkampf bestreiten, teilten die Veranstalter des Turniers mit. "Dieser Abschied ist mir sehr wichtig, da Bad Homburg nur eine halbe Stunde von meinem Zuhause in Darmstadt entfernt ist. Das ermöglicht, dass unter anderem meine Familie und Freunde kommen können", sagte Petkovic. Ende August hatte die siebenfache Turniersiegerin bei den US Open ihre Karriere beendet. Die Bad Homburg Open werden als Vorbereitung auf Wimbledon vom 24. Juni bis 1. Juli ausgetragen. (dpa)

