Raducanu über Alcaraz: «Nur gute Freunde»

Die Frage nach ihrem Beziehungsstatus zu Carlos Alcaraz amüsierte Emma Raducanu sichtlich. «Wir sind nur gute Freunde», sagte der britische Tennisstar lachend in Wimbledon. Ein geplantes Mixed mit dem spanischen Weltranglistenzweiten bei den US Open und ein paar Trainingsschläge vor Beginn des Rasen-Klassikers hatten die Spekulationen vor allem britischer Medien über eine mögliche Beziehung der beiden zuletzt mächtig angeheizt.

Britische Medien spekulieren über «Love Match»

Die «Daily Mail» verkündete am Samstag auf ihrer Titelseite, dass sie Hinweise auf ein «Love Match» der beiden erkannt haben wollte. «Wir haben ein paar Volleys trainiert vor New York», sagte Raducanu einordnend zu dem Auftritt auf dem Rasen von Wimbledon, der auch für Werbemaßnahmen eines gemeinsamen Sponsors diente. «Wir hatten eine gute Zeit zusammen gestern.» Raducanu hatte zuletzt beim Vorbereitungsturnier in Queen's bei einem Spiel von Alcaraz zugeschaut.

Die 22-Jährige ist seit ihrem Sensationstriumph bei den US Open 2021 ein gefeierter Liebling der Briten und steht im öffentlichen Fokus. Seitdem konnte sie - auch aufgrund des immensen öffentlichen Drucks und wegen Verletzungen - nicht an diese Leistung anknüpfen.