Rafael Nadal kassiert Zweitrunden-Aus in Rom

Das war zu wenig: Rafael Nadal verliert klar gegen den Polen Hubert Hurkacz. Kommt der spanische Sandplatzkönig für die French Open in zwei Wochen noch in Form?

Bei seiner Abschiedstour ist Spaniens Tennisstar Rafael Nadal in Rom schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner war gegen den an Nummer sieben gesetzten Polen Hubert Hurkacz nahezu chancenlos und verlor klar mit 1:6, 3:6.

"Gegen Rafa zu spielen, ist etwas ganz Besonderes, vor allem auf Sand. Auf diesem Belag hat er in der Vergangenheit dominiert, 20 Jahre lang, niemand wird seine Rekorde brechen", sagte Hurkacz nach seinem ersten Duell gegen den Sandplatzkönig.

French-Open-Antritt weiter offen

Nadal weist die meisten Siege (70) und Turnier-Triumphe (10) in Rom auf, doch gegen den taktisch clever und weitestgehend fehlerfrei spielenden Hurkacz stand der 37-Jährige von Beginn an auf verlorenem Posten. Nach seinem sehr wahrscheinlich letzten Match in Italiens Hauptstadt verschwand Nadal schnell und ohne große Emotionen wie zuletzt nach seinem Viertrunden-Aus in Madrid vom Platz.

Noch immer ist nicht ganz sicher, ob Nadal bei den am 26. Mai beginnenden French Open antritt oder nicht. "Ich werde nicht in Paris spielen, wenn ich mich so fühle wie heute", hatte der 14-malige French-Open-Gewinner vor zweieinhalb Wochen gesagt und damit für Aufsehen gesorgt. Nadal, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, war erst Mitte April wieder auf die Tour zurückgekehrt. 2024 will er seine Karriere ausklingen lassen.

(dpa)