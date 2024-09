Sabalenka erreicht Halbfinale bei US Open im Eiltempo

Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka aus Belarus ist bei den US Open wieder auf Endspielkurs. In beeindruckender Manier gewann die Weltranglistenzweite das Viertelfinale gegen die formstarke Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China in nur 73 Minuten mit 6:1, 6:2. Sabalenka trifft nun im Halbfinale auf die Amerikanerin Emma Navarro, die sich in zwei Sätzen gegen Paula Badosa aus Spanien durchsetzte.

«Die Getränke gehen auf mich und ihr unterstützt mich dafür im nächsten Match», scherzte Sabalenka mit Blick auf das anstehende Duell mit einer US-Spielerin. «Es wird ein großartiger Kampf, ich freue mich sehr auf das Spiel.» Für sie ist es das vierte Halbfinale bei den US Open in Serie.

Die zweimalige Australian-Open-Siegerin hatte im Vorjahr beim Grand-Slam-Turnier in New York das Finale gegen den amerikanischen Publikumsliebling Coco Gauff verloren. Zu einem erneuten Duell im Endspiel kann es nicht kommen. Die Titelverteidigerin ist bereits ausgeschieden: Wegen einer Niederlage gegen Navarro.