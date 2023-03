Sabalenka und Rybakina im Masters-Finale von Indian Wells

Beim Tennis-Masters in Indian Wells kommt es im Finale wie bei den Australian Open zum Duell zwischen Aryna Sabalenka aus Belarus und der Kasachin Jelena Rybakina.

Sabalenka setzte sich im Halbfinale am Freitag 6:2, 6:3 gegen Maria Sakkari aus Griechenland durch und hat die Chance auf den zweiten großen Erfolg in diesem Jahr nach ihrem Sieg in Melbourne. Rybakina schaltete Indian-Wells-Titelverteidigerin Iga Swiatek aus: Gegen die Weltranglistenerste aus Polen holte sie ein 6:2, 6:2.

Das Finale bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien wird am Sonntag ausgetragen. "Das wird groß", sagte Sabalenka, die 2019 im Doppel den Titel geholt hatte. "Dieses Turnier fühlt sich an wie ein Grand Slam. Ich will diesen Pokal wirklich auch als Einzel-Champion halten."

(dpa)