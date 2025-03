Schlechtes Essen: Tennisprofi setzt auf eigenen Koch

«Tennis Paradise» - mit diesem Slogan wirbt Tommy Haas als Turnierdirektor des Masters-1000-Events in Indian Wells. Doch wenn es um die Verpflegung geht, dann fühlen sich einige Tennisprofis nicht gerade wie im Paradies. Der Franzose Ugo Humbert, Nummer 19 der Welt, hat deshalb extra einen eigenen Koch mitgenommen.

«In den USA habe ich Probleme mit dem Essen. Ich spreche von der Qualität. Wenn man in ein Restaurant geht und zum Beispiel Plastiksalate bekommt, habe ich am Ende immer Bauchschmerzen», sagte der Franzose in einem Interview der «L'Équipe». Humbert ist nach eigener Aussage glutenintolerant und daher besonders vorsichtig beim Essen.