Schwaben-Frauen spielen am Vatertag auf Sieg

Die Augsburger Tennisspielerinnen starten mit einem 7:2 gegen GW Luitpoldpark München II in die Regionalliga-Saison und wollen gegen Erfurt gleich nachlegen.

Anton Huber war begeistert. „Für eine 16-Jährige spielt sie einfach super.“ Der 82-Jährige hat für „sein“ Regionalliga-Team des TC Schwaben in über 20 Jahren schon viele talentierte Tennisspielerinnen engagiert, doch dass der Manager gleich nach dem ersten Spieltag so viel Lob ausspricht, kam bisher selten vor. Doch beim 7:2-Auftaktsieg des TC Schwaben gegen GW Luitpoldpark München II war er vom tschechischen Neuzugang Sara Melany Fajmonova begeistert. Sein Konzept, in dieser Saison auf die Jugend zu setzen, hat am ersten Spieltag funktioniert. Mit 6:4 und 6:4 bezwang sie im Spitzen-Einzel die erfahrene Verena Gantschnig. „Das spielerische Niveau von Sara ist sehr hoch angesiedelt“, schwärmt Huber.

Maria Schneider steht vor dem Staatsexamen

Das scheint wohl auch auf seine gesamte Mannschaft zuzutreffen. Die ließ der Münchner Zweitliga-Reserve, die allerdings ersatzgeschwächt angetreten war, keine Chance. Schon nach den Einzeln stand es 5:1. Auch Mannschaftsführerin Maria Schneider steuerte mit ihrem 7:6, 7:6 einen Punkt im Einzel bei. Dabei muss die 26-Jährige einen Spagat zwischen ihrem Zahnmedizinstudium und dem Sport bewerkstelligen. Im Juli steht das Staatsexamen an. „Das ist schon eine Herausforderung.“ Doch der Spielplan der Regionalliga meint es gut mit der Augsburgerin. Schon am Donnerstag (11 Uhr) steht das nächste Heimspiel gegen den Erfurter TC RW an, am Sonntag folgt das Auswärtsspiel beim TC RB Regensburg, danach haben die Schwaben-Frauen bis zum 18. Juni Pause. Dann hat sie Zeit zum Lernen.

Gegen Erfurt ersetzt Julia Jung Alessia-Maria Constantinescu

Gegen Erfurt, das sein erstes Spiel mit 3:6 beim TC BW Würzburg verloren hat, setzt Anton Huber auf Kontinuität. Nur die junge Rumänin Alessia-Maria Constantinescu wird durch die erfahrene Julia Jung ersetzt. Schneider hofft auf einen Sieg gegen die Gäste aus Thüringen am Vatertag. „Zwei Siege zum Saisonstart wären super. Dann kannst du mit einem ganz anderen Gefühl nach Regensburg fahren“, sagt sie.

Allerdings gleichen die Aufstellungen der gegnerischen Teams oft einer Wundertüte. „Man weiß nie, wie sie anreisen“, sagt Schneider. So stehen im Aufgebot der Erfurterinnen zwei College-Spielerinnen. „Sind sie dabei, wird es schwerer.“ Allerdings hat Schneider auch genügend Vertrauen in die eigene Mannschaft. „Wenn wir so auftreten wie gegen Luitpoldpark, dann ist mir nicht bange.“ Auch wegen Fajmonova. „Wir haben uns am Samstag das erste Mal getroffen und dann auch trainiert. Sie ist relativ groß und hat einen guten Aufschlag und eine gute Vorhand“, sagt Schneider.

Schwaben – GW Luitpoldpark II 7:2

Einzel Fajmonova – Gantschnig 6:4, 6:4; Polanska – Aschenberger 6:0, 6:1; Slavikova – Ramskogler 6:4, 6:3; Schneider – Benko 7:6, 7:6; C. Jung – Oggolter 6:1, 6:2; Constantinescu – Bratu 0:6, 2:6; Doppel Fajmonova/Polanska – Gantschnig/Bratu 6:1, 6:0; Slavikova/Schneider – Ramskogler/Benko 6:4, 6:3; Jung/Constantinescu –