Schwere Gruppe im Billie-Jean-King-Cup droht

Ohne die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber droht den deutschen Tennis-Damen für die Finalrunde im Billie-Jean-King-Cup eine schwere Gruppe mit Titelverteidiger Schweiz.

Als Zehnter in der Nationen-Wertung gehört die Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler nicht zu den gesetzten Mannschaften und steckt für die Auslosung am kommenden Mittwoch in London (15.00 Uhr) nur im dritten von drei Lostöpfen. Das geht aus einer Mitteilung des Tennis-Weltverbands hervor.

Für die Gruppenphase bekommen die Deutschen nun je eine Nation aus Topf eins und zwei zugelost. Nur die Gruppensieger ziehen ins Halbfinale ein. Hinter der Schweiz sind Vorjahresfinalist Australien sowie Spanien und Frankreich gesetzt.

Vier Dreiergruppen bei Finalrunde

12 Nationen nehmen in vier Dreiergruppen an der Finalrunde vom 7. bis 12. November in Sevilla teil. Die deutschen Damen mit Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier hatten sich im April mit einem Heimsieg in Stuttgart gegen Brasilien dafür qualifiziert.

Im vergangenen Jahr hatte die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds den Sprung in die Finalrunde verpasst. In Kroatien sicherte sich die Mannschaft in der Abstiegsrelegation den Verbleib in der Weltgruppe. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber pausiert derzeit, weil sie Mutter geworden ist, plant aber eine Rückkehr auf die Tennis-Tour.

(dpa)