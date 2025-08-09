Seidel bei Masters in Cincinnati weiter - Altmaier raus

Tennis-Profi Ella Seidel hat beim letzten Masters-Turnier vor den US Open die zweite Runde erreicht. Gegen Polina Kudermetowa aus Russland gewann die 22 Jahre alte Hamburgerin in Cincinnati 1:6, 6:3, 6:2. In der Weltrangliste steht Kudermetowa auf Rang 60, Seidel auf Rang 124.

Das mit rund 5,2 Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) dotierte ATP-Hartplatzturnier im US-Bundesstaat Ohio ist für viele Profis die Generalprobe vor dem letzten Grand-Slam-Turnier der Saison. Außer Seidel stehen auch Tatjana Maria und Eva Lys in der zweiten Runde, Laura Siegemund schied dagegen tags zuvor aus.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Daniel Altmaier, der sich Roberto Bautista Agut in einer engen Partie geschlagen geben musste. Gegen den Spanier verlor er 6:7 (5:7), 6:7 (1:7).

Bei den Herren ist damit Alexander Zverev der einzige verbliebene Deutsche im Turnier. Der Olympiasieger hatte zuletzt beim Masters in Toronto das Halbfinale erreicht und ist in Cincinnati an Position drei gesetzt. Er trifft nach einem Freilos in der ersten Runde auf den 20 Jahre alten US-Amerikaner Nishesh Basavareddy.