Seidel sorgt für nächste Überraschung bei Masters in den USA

Tennis-Profi Ella Seidel hat beim letzten Masters-Turnier vor den US Open den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und die an Nummer acht gesetzte Emma Navarro rausgeworfen. Gegen die Nummer elf der Weltrangliste holte Seidel trotz eines 1:4-Rückstands im entscheidenden dritten Satz noch ein 6:4, 1:6, 6:4.

Die Hamburgerin ist derzeit die Nummer 124 der Welt und hatte sich schon in der Runde zuvor als Außenseiterin gegen Polina Kudermetowa durchgesetzt. Die 20-Jährige steht jetzt in der dritten Runde des mit rund 5,2 Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) dotierten WTA-Turniers im US-Bundesstaat Ohio.

Nun bekommt es Seidel entweder mit Caty McNally oder McCartney Kessler (beide USA) zu tun. Seidel ist die letzte verbliebene Deutsche im WTA-Turnier, zuvor waren Laura Siegemund, Eva Lys und Tatjana Maria ausgeschieden.